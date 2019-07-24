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Masterler göz doldurdu

NİĞDE’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Veteranlar Turnuvası’na Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat 66 Masterler Derneği göz doldurdu.

Masterler göz doldurdu

NİĞDE’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Veteranlar Turnuvası’na Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat 66 Masterler Derneği göz doldurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Masterler göz doldurdu

Centilmenliğinin yanı sıra oynadığı futbolla da hem rakip takımların, hem de organizasyonda görev alan hakemlerin ve komitenin takdirini toplayan Yozgat Masterler, yarı finalde Kayseri Genç Masterler’e yenilerek üçüncülük elde etti. 12 takımın katılımı ile Niğde protokolü ile Niğde 51 Mastır takımı arasında oynanan ve şehidin kardeşi Soner Halisdemir’in de forma giydiği gösteri maçıyla başlayan turnuvaya yeni isimlerin de katılımı ile oldukça dinamik bir takımla iştirak eden Yozgat Masterler ilk maçını ev sahibi Niğde Masterler ile yaptı. Oldukça çekişmeli giden maçta yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen ve son anlarda şanssız bir gol yiyerek geriye düşen ekibimiz uzatma anlarında attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasına rağmen futbolu ile taraflı tarafsız tüm katılımcıların takdirini kazandı.  Turnuvanın ikinci maçını Hasandağ Masterler ile yaptı. Baştan sona kadar oldukça üstün bir oyun sergileyen Yozgat temsilcisi maçı 1-0 kazanırken, son karşılaşmayı da Kayseri Osmanlı Masterler karşısında 4-0 kazanarak gruptan averajla ikinci olarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde Kayseri Genç Masterler ile karşılaşan ve yine çok üstün oynayan ekibimiz 4 net gol pozisyondan yararlanamadığı maçı son dakikada yediği golle 1-0 kaybederek turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Nevşehir Masterlerı normal süresi 2-2 biten final maçında penaltılarla saf dışı bırakan Kayseri Genç Masterler’ın şampiyonluğa ulaştığı turnuva şehirler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine de yardımcı oldu. Turnuva kupa töreni ve katılan takımların toplu resim çekinmeleri ile sona erdi. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü ve Niğde 51 Masterler Kulübü turnuvanın başından sonuna kadar katılımcı takımlara yaptığı ev sahipliği ile alkış topladı.

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Masterler Göz Doldurdu
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