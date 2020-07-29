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Masterler boş durmuyor

YOZGATSPOR Masterler derneği, Sorgun Masterler ile hazırlık müsabakası oynadı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:18
Masterler boş durmuyor

Yozgatspor Masterler takımı oyuncularından Feridun Karakoç, uzun süredir devam eden antrenmanlar sonrasında Sorgunspor Masterler takımı ile Sorgun’da bir hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada kazananın dostluk olduğunu dile getiren Karakoç, ‘’Sorgunlu kardeşlerimizin misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladılar. Ben yeni sezon öncesinde de Sorgun takımlarına başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda hedeflerine ulaşırlar’’ dedi.  

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Masterler Boş Durmuyor
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