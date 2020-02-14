Masterler bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün çalışma planı doğrultusunda derneklerin ziyaret edildiğini belirten İl Müdürü Yurtlu, amaçlarının, kamu ile sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Yurtlu, bu kapsamda Yozgat il merkezinde kurulu ve faaliyet gösteren, kırk yaş üstü futbol tutkusunu devam ettirenlerin kurduğu derneği ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Feridun Karakoç’tan, çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de, kamu-sivil toplum işbirliği hakkında konulara değindi. Başkan Feridun Karakoç, eski adı ‘Yozgat Masterler Derneği’ olan ve tüzük değişikliği yaparak, dernek isminin ‘Yozgatspor Derneği’ olarak değiştirildiğini söyledi. Karakoç, ‘’Master demek, Rakibe saygı duyan, kendini bilen, hakeme saygı duyan, aldatmayan, centilmen, Fair - Play ruhu taşıyan, sertliğe prim vermeyen, stres ve hırs yerine keyifle oynayan sporcular grubunu oluşturmak demektir. Elbette kazanmak için sahaya çıkan, ancak asıl kazanmanın ‘dostluk’ olması gereğini bilen sporcuları bulmak, onlarla birlik beraberlik amacımızdır. Şuan İç Anadolu grubunda Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarına katılarak, masterler grubunda İlimizi temsil etmeye çalışıyoruz” dedi. Karakoç, asıl amaçlarının skor ve spordan ziyade dostluk olduğunu vurgulayarak, ziyaret için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü hakkı Yurtlu’ya teşekkürlerini sundu.