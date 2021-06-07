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Masterler beğeni topladı

ULUSAL Veteranlar-Masterler Konfederasyonu tarafından 37 takımın katılımı ile Antalya Side Çolaklı’da düzenlenen futbol turnuvasına katılan Yozgatspor Masterler takımı turnuvada gösterdiği performans ve centilmenlikten dolayı büyük beğeni toplarken, temsilcimiz 37 takım arasında turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:24
Masterler beğeni topladı

Adana, Osmaniye ve Hatay takımlarının bulunduğu grupta mücadele eden Yozgatspor Masterler takımı grubu Hatay’ın ardından ikinci sırada bitirerek eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Eleme müsabakalarının ilk turunda Adana Ceyhan’ı yenen Yozgatspor Masterler takımı ikinci turda Muğla Milas takımı ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden Yozgatspor Masterler takımı yediği şansız goller sonucunda rakibine yenilerek turnuvada dördüncü oldu. Antalya’da gerçekleştirilen turnuvaya kafile başkanlığını dernek başkanı Feridun Karakoç’un, Antrenörlüğünü ise Nadir Gençel’in yaptığı Yozgatspor Masterler derneği futbol takımı başarılı bir turnuvayı daha geride bıraktı. Yozgatspor Masterler Derneği Başkanı Feridun Karakoç, Antalya’da tam bir turnuva takımı görüntüsü ve ruhuna ulaşan takımının gerek maçlarda ve gerekse maçlardan sonraki hal ve hareketleri ile taraflı tarafsız tüm ekiplerin takdirini kazandığını söyledi. Değişik bölgelerden toplam 37 takımın katılımı ile yapılan turnuvanın grup maçlarında alınan galibiyetlerle ikinci tura kaldıklarını dile getiren Karakoç, burada da karşısına çıkan rakibini yenerek yarı finale kadar yükseldiklerini belirtti. Yarı finalde şansız bir maç nedeniyle turnuvayı dördüncü tamamlayarak Yozgat’a kupa ile dönmenin ötesinde, daha önce turnuvaya katılan takımlar ile dostluklarını iyice pekiştirdiklerinin altını çizen Karakoç, yeni takımlarla tanışarak dostlar hanesini artırdıklarını ifade etti.  Değişik illerden turnuvaya katılım teklifleri aldıklarını, imkanlar ölçüsünde bu turnuvalara da katılım sağlamaya çalıştıklarını anlatan Karakoç, ayrıca sporu seven ve kendilerine desteklerini esirgemeyen Yozgat spor kamuoyuna, maddi destek veren   sponsorlara ve her daim yanlarında olan basın mensuplarına da teşekkür ederek, bundan sonra katılacakları turnuvalarda hem Yozgat’ı hem de Yozgatlıyı başarı ile temsil etme sözü verdi.

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Masterler Beğeni Topladı
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