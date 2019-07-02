MASAYA YATIRILDI

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta şampiyon olan Yozgatspor'un yeni sezonda yoluna nasıl devam edeceği konusuna açıklık getirmek üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan bir araya geldi. Valilikteki toplantıda kırmızı siyahlı ekibin yönetiminin nasıl oluşacağı konusu ele alındı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan'ın önerileri değerlendirildi. Varılan mutabakat sonucunda Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan'ın onursal başkan olarak kulüp yönetiminde görev almaları, yeni bir isim üzerinde mutabakata varılması görüşünün benimsendiği kaydedildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın önerisi doğrultusunda kulübün yönetiminin genişletilerek, sivil toplum örgütlerinin de yönetime girmelerinin sağlanması uygun bulundu. Bunun üzerine dün Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında yeni bir toplantı daha yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Yozgatspor’un geleceği ve 3. Ligde izleyeceği yol haritası konuşuldu. Yozgatspor'un yeni yönetiminin belirlenmesine yönelik çalışmanın da başlatıldığı kaydedildi. Yönetim kurulunda görev alacak isimlerin yanında, kulüp başkanlığı görevini üstlenecek isim de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oluşturulacak yeni yönetim kurulunun yapılacak olan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında resmen görevi devralıp, yeni sezon ile ilgili çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Yozgatspor'un geleceğinden çok önümüzdeki sezon nelerin yapılacağının konuşulduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, transfer çalışmalarına başlanılacak. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, daha önce yaptığı açıklamalarında takımda görev almak isteyen teknik direktörlerden bazılarıyla ön görüşme yaptığını, bazı futbolcularla da görüşüldüğünü ifade etmişti. Başkan Kazım Arslan'ın yönetimin netlik kazanmasının ardından yeni yönetime kulübün mali durumu, yapılan görüşmeler, tramsferi öngörülen futbolcularla ilgili rapor vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada Yozgatspor'un mevcut yönetimi de yapacağı toplantı ile genel durum değerlendirmesi yapacak. Oluşacak yeni yönetime, mevcut yönetimin önerileri de sunulacağı kaydedildi. Hafta sonuna kadar Vali Kadir Çakır başkanlığında yeni bir toplantı yapılarak, yeni sezona yönelik yol haritasının belirleneceği bildirildi.