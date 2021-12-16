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Masa Tenisinde İlçelerin Üstünlüğü

Yozgat’ta okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Liseler arası masa tenisi turnuvasında Erkeklerde Saraykent Kadınlarda ise Akdağmadeni temsilcileri birinci oldu.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:14
Masa Tenisinde İlçelerin Üstünlüğü

ü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasına il genelinden 30 lise takımı katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Genç Kızlarda Akdağmadeni Fen Lisesi birinci olurken, Akdağmadeni Anadolu Lisesi ikinci Yozgat Lisesi ise üçüncü oldu. Genç Erkekler de ise Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olurken, Akdağmadeni Fen Lisesi ikinci, Akdağmadeni Anadolu lisesi ise üçüncü oldu. İl Birincisi olan Akdağmadeni Fen Lisesi ile Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi 06 Ocak - 10 Ocak 2022 tarihlerinde arasında Nevşehir’de yapılacak olan Liseler arası Masa Tenisi gurup birinciliği müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. •Rabia Şahin•

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