Masa Tenisinde Hakemlik kursu

Masa Tenisi Yozgat İl Temsilcisi Metin Irkılata, Masa Tenisi Federasyonu ile Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde Masa Tenisi Hakemliği kursu açılacağını söyledi.

Kursa katılmak isteyen adayların, Masa Tenisi İl Temsilciliğine veya Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerektiğini dile getiren Irkılata, müracaatlarda gerekli çoğunluğun sağlanması durumunda hemen hakemlik kursunu açacaklarını bu nedenle kursa katılmak isteyenlerin biran önce müracaat etmelerini istedi.