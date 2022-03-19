Masa tenisi turnuvası tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Rakiplerini yenebilmek için büyük çaba gösteren masa tenisi oyuncularının mücadeleleri izleyenlerin taktirini topladı. 11erkek ve 5 kız takımının mücadele ettiği masa tenisi Türkiye Şampiyonası birinci tur müsabakaları sonrasında düzenlenen tören ile dereceye giren takım ve sporcular madalyalarını aldı. Yapılan müsabakalar sonrasında Kızlarda Kayseri Şehit Bekir Çakır Ortaokulu birinci, Çorum TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ikinci, Amasya Özel Amasya Kultubey Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara Şehitlik Ortaokulu birinci, Çorum Süheybi Rumi Ortaokulu ikinci, Kayseri Şehit Bekir Çakır Ortaokulu üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında derecele giren takımlara madalya ve başarı belgelerini Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı verdi. Dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında kendi illerini temsil edecekler.