Masa Tenisi'nde heyecan sona erdi

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, Genç Kızlarda; Fatih Teknik Meslek Anadolu Lisesi birinci, Şehit Ramis Şahin Anadolu Lisesi ikinci, Akdağmadeni Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç Erkeklerde; Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi birincilik elde etti. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ikinci, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ise üçüncülükle yetindi.