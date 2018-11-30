Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
204.846
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6682
EURO
5.8967

Masa Tenisi'nde heyecan sona erdi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Masa Tenisi Gençler müsabakaları tamamlandı.

Masa Tenisi'nde heyecan sona erdi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Masa Tenisi Gençler müsabakaları tamamlandı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
20 Okunma
Masa Tenisi'nde heyecan sona erdi

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, Genç Kızlarda; Fatih Teknik Meslek Anadolu Lisesi birinci, Şehit Ramis Şahin Anadolu Lisesi ikinci, Akdağmadeni Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç Erkeklerde; Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi birincilik elde etti. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ikinci, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ise üçüncülükle yetindi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TAKIMLAR HAZIR
TAKIMLAR HAZIR
Sarıkaya elendi
Sarıkaya elendi
Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Kızların aklı Pertek’te
Kızların aklı Pertek’te
Hakemler Boş Durmuyor
Hakemler Boş Durmuyor
Forma hediye ettiler
Forma hediye ettiler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim