Masa Tenisi heyecanı tamamlandı

Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kaymakamlık Kupası Masa Tenisi Turnuvası’ oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Rakiplerini geride bırakarak Finale kalan İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy'u yenen Ziraat Odası’ndan Halil Ergün birincisi oldu. Yavuz Selim Ortaokulu’ndan Taner Taşkıran’ı yenen Devlet Hastanesi’nden Sedat Topçu üçüncülük elde etti. Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan, bu tip turnuvaların kurumların birbiriyle kaynaşmasında önemli rol oynadığını, bundan sonraki süreçte daha farklı turnuvalara imza atacaklarını söyledi.