Masa tenisi heyecanı tamam

İlçede sporun yaygınlaşması amaçlı düzenlenen turnuvada, tecrübesini konuşturan Ömer Eker birinci oldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Okullar ve Kurumlar arası masa tenisi turnuvası oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Okul ve Kurumların katılımı ile yapılan turnuvada, İlçe içerisinde görev yapan öğretmenlerin iletişim kurmalarına vesile oldu. Turnuvaya ilçede bulunan kurumlarda görev yapan 16 öğretmen ve memur katıldı. Eleme usulü yapılan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Ömer Eker ile Yener Çabuker finale yükseldi. Öğretmenevinde yapılan final maçında Ömer Eker, rakibi Yener Çabuker' i 3-0 mağlup ederek, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Üçüncülük maçında Yunus Emre Gülhan ile Orhan Kahraman karşılaştı. Rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Orhan Kahraman turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. Turnuvada dereceye girenlerin kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve diğer şube müdürleri tarafından verildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘’Öncelikle bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve turnuvaya katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyor, turnuvada dereceye giren arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bu aktivitenin asıl amacının birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması, dostluğun, muhabbetin pekişmesine vesile olması anlamında güzel bir turnuva oldu" dedi.