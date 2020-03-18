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MASA HAKEMLERi DE DIŞARDAN

YOZGAT Bölgesi’nde görev yapan 8 hentbol hakemi, kendilerine Okul Sporları grup eleme müsabakalarında görev verilmeyince, hakemlik görevini bıraktı.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:28
MASA HAKEMLERi DE DIŞARDAN

Yozgat’ta oynanan müsabakalarda, masa hakemleri de dışardan atanmaya başlandı. Yozgat’ta 5-8 Mart tarihleri arasında Okul sporları genç erkek kız Hentbol müsabakaları oynandı. Müsabakalara Yozgat’ta 8 hakem bulunmasına karşılık, il dışından 3 çift hakem ve 2 gözlemci görevlendirildi. Aksaray ve Ankara bölgesinden gelen gözlemcilerin yetkileri olmamasına rağmen, hakem atamalarını kendi kafalarına göre yaptıkları, Yozgat bölgesi hakemlerine ise görev vermedikleri ileri sürüldü. Durumu ilgili makamlara bildirmelerine karşın, kendilerine muhatap bulamayan hakemler, bundan sonraki süreçte hakemlik yapmayacaklarını ilan ettiler. Bu nedenle Yozgat’ta geçtiğimiz Pazar günü oynanan 2’inci lig müsabakasında masa hakemleri de Kayseri’den görevlendirildi. Sorunun çözümlenmemesi halinde, Yozgat’ta önümüzdeki yıl yapılacak olan Okullar arası Hentbol müsabakaları için de Yozgat dışından hakem atamasının yapılması gündeme gelecek. 

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MASA HAKEMLERi DE DIŞARDAN
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