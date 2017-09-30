Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

Marmara hazırlıkları tamam

CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yarın konuk edeceği Marmara Üniversitesi maçının son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Marmara hazırlıkları tamam

CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yarın konuk edeceği Marmara Üniversitesi maçının son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
1 Okunma
Marmara hazırlıkları tamam

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın saat 13.00’da oynayacakları Marmara Üniversitesi maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Yeni transferlerimizin de aramıza katılmasıyla kadromuz daha da güçlendi. Tam kadro olarak çıkacağımız Marmara Üniversitesi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak güçlü rakibimizi yenmeyi amaçlıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu müsabakada yanımızda olmalarını istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenebilmemiz için onlarında desteğine ihtiyacımız var. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve güçlü rakibimizi Yozgat’ta eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.

Hafta başından buyana bu müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Çelik, ‘’Geçen hafta biraz da tecrübesizliğimiz nedeniyle Konya Selçuklu Belediye karşısında hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu yarın konuk edeceğimiz Marmara Üniversitesi maçında telafi etmek istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimiz karşısında bu sezon ilk defa oynayacağız. Bu nedenle ilk müsabakamızı mutlak suretle kazanmak zorundayız. Marmara Üniversitesi karşısında galibiyet ile ayrılmamız durumunda ben çıkışa geçeceğimizi ve kalan maçlarımızda da galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum. Yeter ki yarın oynayacağımız Marmara Üniversitesi maçını kazanalım’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
JOVAN GELDi
JOVAN GELDi
SESSiZ MAÇ
SESSiZ MAÇ
Lider Konya yolcusu
Lider Konya yolcusu
Kürkçüleri bekliyor!
Kürkçüleri bekliyor!
Sakat sayısı arttı
Sakat sayısı arttı
PROVA YAPTILAR
PROVA YAPTILAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim