Marmara hazırlıkları tamam

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın saat 13.00’da oynayacakları Marmara Üniversitesi maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Yeni transferlerimizin de aramıza katılmasıyla kadromuz daha da güçlendi. Tam kadro olarak çıkacağımız Marmara Üniversitesi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak güçlü rakibimizi yenmeyi amaçlıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu müsabakada yanımızda olmalarını istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenebilmemiz için onlarında desteğine ihtiyacımız var. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve güçlü rakibimizi Yozgat’ta eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.

Hafta başından buyana bu müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Çelik, ‘’Geçen hafta biraz da tecrübesizliğimiz nedeniyle Konya Selçuklu Belediye karşısında hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu yarın konuk edeceğimiz Marmara Üniversitesi maçında telafi etmek istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimiz karşısında bu sezon ilk defa oynayacağız. Bu nedenle ilk müsabakamızı mutlak suretle kazanmak zorundayız. Marmara Üniversitesi karşısında galibiyet ile ayrılmamız durumunda ben çıkışa geçeceğimizi ve kalan maçlarımızda da galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum. Yeter ki yarın oynayacağımız Marmara Üniversitesi maçını kazanalım’’ diye konuştu.