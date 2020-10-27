Mardin hazırlıkları sürüyor

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Teknik direktör Nihat Tinel, Perşembe günü kendi sahalarında Mardif Fosfatspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Kupa maçlarında aldığımız galibiyetlerin morali ile Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Şuanda takımımız her açıdan çok iyi durumda ve İnşallah Perşembe günü Mardin temsilcisini yenerek daha da iyi olacağız’’ dedi.