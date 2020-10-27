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Mardin hazırlıkları sürüyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Perşembe günü konuk edeceği Mardin Fosfatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

27 Ekim 2020 Salı 00:51
Mardin hazırlıkları sürüyor

 Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Teknik direktör Nihat Tinel, Perşembe günü kendi sahalarında Mardif Fosfatspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Kupa maçlarında aldığımız galibiyetlerin morali ile Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Şuanda takımımız her açıdan çok iyi durumda ve İnşallah Perşembe günü Mardin temsilcisini yenerek daha da iyi olacağız’’ dedi. 

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Mardin Hazırlıkları Sürüyor
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