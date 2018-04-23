Mangala’da Paşaköy farkı

Oldukça çekişmeli geçen mangala il finalinde tüm rakiplerinin yenen Paşaköy İlk ve Ortaokulu öğrencisi Satı Acun ve Meryem Şakı birinci olurken, Habibe Can- Gözde Nur Şakı ikinci, Nuriye Şakı, Nehir Şahiner ise üçüncü oldu. İlk 3 sırayı alan Paşaköy İlk ve Ortaokulu 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Mangala Türkiye finallerine katılarak Yozgat’ı temsil edecek.