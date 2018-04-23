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Mangala’da Paşaköy farkı

OKUL sporları kapsamında düzenlenen Mangala İl Finalinde tüm rakiplerini geride bırakan Paşaköy İlk ve Ortaokulu şampiyon oldu.

Mangala’da Paşaköy farkı

OKUL sporları kapsamında düzenlenen Mangala İl Finalinde tüm rakiplerini geride bırakan Paşaköy İlk ve Ortaokulu şampiyon oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Mangala’da Paşaköy farkı

Oldukça çekişmeli geçen mangala il finalinde tüm rakiplerinin yenen Paşaköy İlk ve Ortaokulu öğrencisi Satı Acun ve Meryem Şakı birinci olurken, Habibe Can- Gözde Nur Şakı ikinci, Nuriye Şakı, Nehir Şahiner ise üçüncü oldu. İlk 3 sırayı alan Paşaköy İlk ve Ortaokulu 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Mangala Türkiye finallerine katılarak Yozgat’ı temsil edecek.

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