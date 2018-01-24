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MANEVİ DESTEK ŞART!

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takıma Yozgat kamuoyunun manevi desteğinin şart olduğunu yineledi.

MANEVİ DESTEK ŞART!

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takıma Yozgat kamuoyunun manevi desteğinin şart olduğunu yineledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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MANEVİ DESTEK ŞART!

Akgün, Yozgatspor’un bu sene adım adım şampiyonluğa koştuğunu, ancak bu noktada Yozgat kamuoyunun da manevi desteğini görmek istediklerini dile getirdi. Rakip kulüplerde ciddi kenetlenme söz konusu olduğunu, bu durumun şehirde her yana yansıdığını ifade eden Akgün, ‘Ama bizde maalesef şehre yansıyan şampiyonluk havası göremiyoruz. Bu durumun sıralamayla da ilgisi yok.  Lider de olsak aynısı olacaktı sanki. Biraz daha bu takımı havaya sokacak birliğe ve desteğe ihtiyaç var” dedi.

Akgün, iç sahada oynanan maçların ücretli olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, ‘Bu küçük meblağlar bile takıma ciddi ve büyük katkı sunuyor’ diye konuştu.

İç saha maçlarından elde edilen gelir ile takımın deplasmandaki konaklama giderlerini karşıladıklarını kaydeden Akgün, ‘Özetle takımımıza maddi ve manevi destek sürsün istiyoruz. Bu şekilde nihai hedefe ulaşabilir ve şampiyon olabiliriz. Adana deplasmanında bizleri yalnız bırakmayan Yozgat ve Ankara’dan gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

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