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Mamak ile yenişemedi

Devre arası hazırlık çalışmalarını teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Yozgat'ta sürdüren Yozgatspor, ilk hazırlık müsabakasını Ankara temsilcisi Mamakspor ile Ankara'da oynadı. Gösterdiği performans ile ilerisi için umat veren kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi ile Selim Öztürk'ün attığı goller ile 2-2 berabere kaldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:37
Mamak ile yenişemedi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ikinci lig ekiplerinden Ankara temsilcisi Mamakspor ile oynadığı hazırlık müsabakasında rakibi ile yenişemedi. Sincan Milli İrade Stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Yozgatspor’un tecrübeli ismi Selim Öztürk’ün attığı goller ile müsabaka 2-2 tamamlandı. Her iki takımda her iki yarıda da farklı 11’ler ile çıkarak teknik ekipler oyuncularını görme fırsatı buldu. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde sürdüren Yozgatspor, devre arası ilk hazırlık müsabakasını Mamakspor ile oynadı. Misli.com İkinci ligi takımlarından Mamakspor ile Ankara’da karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip oynadığı futbol ile ligin ikinci yarısı öncesinde umut verdi. Teknik direktör Memduh Fidan elinde bulunan bütün oyuncularını bu müsabakada görme fırsatı bulurken, lig öncesinde de kafasındaki takım yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Takımın eksikliklerini görme noktasında da önemli olan hazırlık müsabakasında kırmızı siyahlı ekip ilerisi için umut verirken, imkan olması durumunda birkaç hazırlık müsabakası daha oynanacağı bildirildi. 

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Mamak Ile Yenişemedi
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