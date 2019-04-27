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Malzeme desteği

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından 2018 - 2019 futbol sezonunu Şampiyon olarak tamamlayan Akdağmadeni Belediyespor U14 Futbol takımına malzeme desteği sağlandı.

Malzeme desteği

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından 2018 - 2019 futbol sezonunu Şampiyon olarak tamamlayan Akdağmadeni Belediyespor U14 Futbol takımına malzeme desteği sağlandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Malzeme desteği

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek olan yeşil beyazlı ekip, Belediye Başkanı Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın, Akdağmadeni’nde gençlerin, özellikle spor sayesinde kendini geliştiren ve geleceğe daha güçlü hazırlanan sporcuların her zaman yanında olacağını söyledi. Yalçın, Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek Akdağmadeni Belediyespor U14 futbol takımına  başarı diledi.

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