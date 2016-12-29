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Malzeme desteği

29 Aralık 2016 Perşembe 05:11
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Yozgatlı işadamı Emin Sarıkaya, Yozgatlı hakem ve gözlemcilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Malzeme desteği
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi’ne kayıtlı hakem ve hakem adaylarına malzeme desteği geldi.
Yozgatlı emlakçı Emin Sarıkaya, yaklaşık 50 hakem ve hakem adayına spor malzemesi hediye etti.
Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşen hediye törenine, dernekte geçmiş yıllarda görev almış ve Türkiye liglerinde Yozgat’ı temsil ederek, düdük çalmış eski hakemlerde katılım gösterdi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şube Başkanı Serhat Alper, Emin Sarıkaya’ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.
Öte yandan şube başkanı Serhat Alper’de dernek ve genç hakemler adına, eski gözlemci ve hakemleri unutmayarak hediye takdiminde bulundu.
Törenin ardından hakemler spor salonunda idmanlarını sürdürdü.
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