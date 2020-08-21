Malzeme desteği

Kick-Boks Antrenörü Yunus Avcı tarafından Akdağmadeni ilçesinde açılan Kick-Boks kursunda eğitim gören 25 sporcuya antrenman ve müsabakalarda kullanmaları için malzeme desteğinde bulunan Başkan Yalçın, ilçede çok sayıda branşta birçok sporcuya destekte bulunduklarını söyledi. Akdağmadeni'nde başarılı sporcuların yetişmesi için imkanlar doğrultusunda sağladıkları desteklerin bundan sonrada devam edeceğini dile getiren Yalçın, ‘’Amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan kişilerdir. Aldıkları eğitim sonrasında katılacakları turnuvalarda başarılı olacaklarına inandığımız Kick-Boks takımımıza ve Antrenör Yunus Avcı hocamıza başarılar diliyorum’’ dedi. Antrenör Yunus Avcı ise spora ve sporcuya sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür ederek, ulusal çapta düzenlenecek turnuvalarda müsabakalara çıkabilecek durumda olan sporcuların Akdağmadeni ismini en güzel şekilde temsil edeceğini ifade etti.