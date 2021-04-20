Maltepe maçının tarihi belli oldu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı geçtiğimiz hafta sonu ligin son müsabakasında Maltepespor ile oynayacağı müsabaka Maltepesporlu oyuncularda çıkan Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenmişti. Türkiye Hentbol Federasyonu bu müsabakanın 28 Nisan tarihinde saat 14.00’da oynanmasına karar verdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına Pazartesi günü itibariyle başladıklarını söyledi. Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın Covit-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Bu müsabakanın oynanma tarihi 28 Nisan olarak belirlendi. Hafta içi oynayacağımız müsabakaya çok iyi çalışacağız. Ligin son haftasını galibiyet ile kapatmak istiyoruz. Bu sene bizim için tecrübe yılı oldu. Küme düşme korkusu yaşamadan ligi tamamlayacağımız için mutluyum. Önümüzdeki sene oyuncularımın bu ligde çok daha iyi şeyler yapacağına inancım tamdır. Bu sene yaş sınırlamasından dolayı oynatamadığım birçok oyuncum bulunuyor. Önümüzdeki sezon o oyuncularım da aramıza katılacaklar ve geniş bir kadro ile ligde mücadele etme imkanı bulacağız. Ligin son haftasında da Maltepespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı deplasmanda hakemler yüzünden kaybetmiştik. Ancak bu sefer güçlü rakibimizden rövanşı alacağımıza inanıyorum’’ dedi.