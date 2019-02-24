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Malatya'ya set yok

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Malatya'ya set yok

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

24 Şubat 2019 Pazar 21:00
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Malatya'ya set yok

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setine ev sahibi  Sorgun Belediyespor  iyi başladı. İki yabancısının ağırlığını ortaya koymasıyla bir anda 8-4 geriye düşen konuk Malatya Büyükşehir Belediyespor zorunlu olarak molaya gitti. Mola sonrasında Sorgun Belediyespor’un iyi oyununa engel olamayan Malatya temsilcisi ilk teknik molaya da 12-6 geride girdi. Teknik mola sonrası Kübalı Abrahan’ın sayılarıyla farkı açın Sorgun Belediyespor bu seti farklı bir şekilde 25-16 önde bitirdi. Karşılaşmanın 2. Setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor oldu. Sorgun Belediyespor’un deneyimli hocası bi sette önce Kübalı Abrahan’ı dinlendirmek amacıyla oyundan çıkardı. Buna rağmen sette açık ara üstün olan taraf yine Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespordu. Maçın ikinci setinde rakibine sadece 14 sayı alma şansı tanıyan Sorgun Belediyespor’a karşı çaresiz kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor teknik heyeti mola bile alma ihtiyacı duymadı. İkinci teknik molaya 12-7 üstün giren Sorgun Belediyespor ikinci seti de açık ara önde kapatarak 25-14 kazandı ve setlerde 2-0 öne geçti. Sorgun Belediyespor koçu Mehmet Şahin maçın son setinde Brezilyalı Renann’ı da oyundan olunca, Sorgun Belediyespor sahada yerli oyuncularıyla mücadele etti. Bu sette biraz toparlanan konuk ekip üçüncü teknik molaya 12-9 üstün girdi. Teknik mola sonrası toparlanan Sorgun Belediyespor özellikle Yusuf ve Kaptan Ali Çayır’ın aldığı sayılarla önce beraberliği yakaladı, ardından da 17-16 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Sorgun Belediyespor son seti de 25-20 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Aldığı üç puanla puanını 47.4 e çıkaran Sorgun Belediyespor lig sıralamasında ikinciliğini korumasını bildi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci LigiSorgun Belediyespor
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