MALATYA PROVASI

Puan cetvelinin alt sırasından kurtulabilmek için mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacakları maçın önemine dikkat çeken teknik direktör Cemal Çıldır, ''Rakibimiz puan cetvelinin alt sırasından kurtulmak, biz ise matematiksel olarak da düşme hattı ile ilişiğimizi kesmek istiyoruz. Her iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmada, iyi mücadele eden, fırsatları değerlendiren, koşup, pres yapabilen taraf galibiyetle ayrılacaktır. Biz, bunu yapabilmek için çalışıyoruz. İstidiğimizi alıp, dönmek istiyoruz'' dedi. Malatya Yeşilyurt Belediyesi sahasının sentetik olması nedeniyle hazırlıklarını Bozok Üniversitesi sahasında sürdüren kırmızı siyahlı ekibin oyuncularının hırslı olması teknik heyeti ve antrenmanı takip eden yöneticileri sevindirdi. Kaleci Mustafa Köseci'nin formda olduğu da gözlendi.