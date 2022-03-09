‘Mahallemde Maç Var’

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, Yozgat’ta tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvası Saraykent, Sorgun Ertuğrul Gazi, Bozokspor ve Fatma Temel Turhan Orta Okulu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalar Bozok Stadı dış sahasında oynandı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Fatma Temel Turhan Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu.