Mağlubiyet ile tamamladı

Sorgun Engeliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, sezonun son müsabakasını Adana Temsa ile oynadıklarını maçı kaybettiklerini söyledi. Rakipleri karşısında iyi oynamadıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Zorluklarla dolu sezon bir geçirdik. 4 sporcumun Covit19 geçirmesi, kış şartlarının ağır olması nedeniyle müsabakalarımızın ertelenmesi, modumuzu düşürdü ama kopmadık. Müsabakalarımızda ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar oyunumuzdan kopmadık. Bize bu süreçte destek veren AK Parti Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e, Yozgat Valiliğimize, İl Özel İdaremize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Sorgun Belediyesi Başkanımız Erkut Ekinci’ye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, Doğankent Belediyesi Başkanımız Doğan Sungur Başkanıma, AK Parti ilçe başkanımız Mesut Kılıç başkanıma, Müsabakamızı izlemeye gelen TBESF As Başkanlarımızdan Murat Kemal Yüksel başkanımıza, teknik kurul başkanı Hüseyin beye, bizde ayrı bir yeri olan Selçuk Kaçın hocama, bize göndermiş oldukları çiçekler için Yüreğir Belediyesi Başkanına ve ev sahiplikleri için Gürsel Kocatürk başkanıma ve sporcularıma, teknik ekibime teşekkür ederim’’ dedi.