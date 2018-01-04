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Maddi delil eğitimi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri, Yozgat'ta görev yapan 112 Acil Servis personeline ‘Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım’ konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi.

Maddi delil eğitimi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri, Yozgat'ta görev yapan 112 Acil Servis personeline ‘Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım’ konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Maddi delil eğitimi

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğündeki Uzman Polis Memuru Mustafa Akbulut tarafından verilen eğitim ile cinayet ve intihar gibi adli olaylarda olay yerinde müdahalede bulunan sağlık ekiplerinin adli vakalarda, tıbbi müdahalenin yanı sıra hukuki boyutta da doğru yaklaşımı hedeflendi. Eğitimde olay yeri, olayın özelliği, gelişebilecek tehlikeler, adli deliller, olayın üzerinden geçen zaman açısından değerlendirilmeler ile ilgili bilgiler verildi. Olay yerinin doğru ve yeterince değerlendirilmesi, etkin güvenlik önlemlerinin de alınması ve olay yerindeki bulguların gözlenip değerlendirilmesi görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı. Yapılan pratik eğitimde ise 112 ekipleri bir cinayet vakasına müdahale etti. İlk yapılan senaryoda, ofisinde silahla öldürülen bir şahsa, olay yerine ilk gelen 112 acil ekipleri müdahale etti. Polis uzman eğitimciler, ekibin yaptığı doğrular ve yanlışlar üzerine bilgiler verdi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, adli vakalara yaklaşım eğitimini önemsediklerini, ilde tüm 112 Sağlık personellerine verdiklerini belirtti. Şahin, ‘Adli vakalarda olay yerine ilk giden polis ekipleri emniyet tedbirini aldıktan sonra, olay yerine ilk giren Olay Yeri Şube Müdürlüğü ya da 112 Acil Servis ekiplerimizdir. Burada da önemli olan suç veya suçluların olay yerinde bıraktıkları deliller oluyor. Olaya ilk giden sağlık görevlilerimizin bu konuda duyarlılığının artması ve farkındalığı artırmak adına eğitimler düzenleniyor’ dedi.

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