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Madalyalarını aldılar

SARAYKENT İlçesi Çiçekli Fatma Ali İçen İlk-Ortaokulu satranç ve mangala turnuvası tamamlandı.

Madalyalarını aldılar

SARAYKENT İlçesi Çiçekli Fatma Ali İçen İlk-Ortaokulu satranç ve mangala turnuvası tamamlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Madalyalarını aldılar

Turnuva, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samed Can Taş ve Sınıf Öğretmeni Zehra Bezen koordinesinde gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Turnuvada birbirleri ile kıyasıya yarışan miniklerin heyecanları doruğa ulaştı. Turnuva sonucuna göre ilkokul kademesi satranç turnuvası birincisi Yiğit Bulut, ortaokul kademesi satranç turnuvası birincisi Abdulkadir Birgül, İlkokul kademesi mangala turnuvası birincisi Eren Canayakın, ortaokul kademesi mangala turnuvası birincisi ise Zeynep Ulak oldu. Okul Müdürü Mustafa Çevik, özellikle zeka oyunlarının öneminin daha da anlaşıldığı, zeka oyunlarına sınıflar oluşturularak destek verildiği günümüzde öğrencilere yönelik böyle bir organizasyon ile motive ettiklerini söyledi. 

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