Madalya için gittiler

Bugün başlayıp yarın sona erecek olan okullar arası Minikler Kick-Boks Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere Çorum’a Antrenörler Mustafa Zararsız, Yunus Avcı ve Yerköy'den Erol Gök gözetiminde giden 7 sporcu da madalya ile Yozgat’a dönmek istiyor.

Kick-Boks antrenörlerinden Yunus Avcı, Yozgat’ta yapılan turnuvalar neticesinde kendi sıkletlerinde dereceye giren sporculardan oluşturdukları Yozgat il karması ile Çorum’a gittiklerini söyledi. 7 sporcu ve 3 antrenörden oluşan kafilenin Çorum’da başarı ile döneceğine inandığını dile getiren Avcı, ‘’Çorum’daki Türkiye şampiyonasına yaklaşık 350 civarında sporcu katılacak. Yozgat il seçmesinde derece elde ederek şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporculardan beklentimiz şampiyonluk. Bütün sporcularımızın derece elde edeceklerine inanıyorum. Ayrıca Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında dereceye giren sporcular TEOG sınavında ekstra puan alacaklar bu durum sporcularım açısından çok iyi’’ dedi.

Kick-Boks Antrenörlerinden Mustafa Zararsız ise bu gün Çorum’da başlayacak olan minikler Türkiye Şampiyonasına katılan bütün sporcularından Türkiye çapında derece beklediğini dile getirdi. Takım halinde olmasa bile bireysel olarak bazı sporcularının Türkiye şampiyonu olacağına inandığını anlatan Zararsız, ‘’Daha önce de Türkiye şampiyonasına katılarak tecrübe kazanan sporcularımız geçtiğimiz yıllarda da dereceler elde ederek Yozgat’ı gururlandırmışlardı. Şimdi yine Türkiye çapında derece elde ederek yine Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Takım halinde bu turnuvada kaçıncı oluruz bilemiyorum ama bireysel olarak bir çok sporcumuzun birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde edeceğini düşünüyorum. Yozgat’ta yapılan turnuva sonrasında oluşturulan il karmasındaki sporcularımız gerçekten bu şampiyona için çok iyi çalıştılar. Türkiye şampiyonasına katılacak olan sporcularımızın hepsi de bir birinden kaliteli ve yetenekli sporcular. Biz Çorum’dan Allah’ın izniyle dereceyle döneceğimize inancım tamdır’’ diye konuştu.