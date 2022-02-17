Madalya için çalışıyorlar

Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'na 21 sporcu hazırlandıklarını söyledi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nın 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini dile getiren Yalman, şampiyonaya Yozgat’tan da yoğun katılım sağlanacağını vurguladı. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Yalman, Federasyon tarafından hazırlanan 2022 faaliyet programı kapsamında Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti. şampiyonada erkekler ve kadınlar bireysel ile takımlar erkekler ve Kadınlar müsabakaları yapılacağını anlatan Yalman, alt kategorilerden sadece gençler kategorisinde bulunan sporcuların Büyükler kategorisinde şampiyonaya katılabileceğini belirterek, bireysel Erkekler ve Kadınlarda sıralamada ilk 32 kişi elemeye katılmaya hak kazanacağını dile getirdi. Takım eleme atışlarında Erkekler ve Kadınlarda ilk 32’de yer alan kulüplerin elemeye katılacaklarının altını çizen Yalman, ‘’Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2022 tarihli kulüp vizesini yaptırmamış kulüpler ve 2022 tarihli lisansı olmayan sporcular şampiyonaya alınmayacak. Şampiyona sırasında müsabakalara yalnızca kulübün resmi idarecileri, birinci kademe antrenörlük kursunu başarıyla tamamlayanların nezaret edebilecek. Şampiyona için kayıt işlemleri ise tamamlandı. Şampiyonaya katılacak olan İdareci/Antrenör ve sporcuların resmi antrenmanda ve şampiyona boyunca Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kıyafet Talimatnamesine uygun giyinmeleri gerekiyor. Geleneksel yarışma kıyafeti olmayan idarecilerin sporcuları malzeme kontrolüne kabul edilmeyecek. Akreditasyon işlemlerini tamamlamayan ve geleneksel yarışma kıyafeti olmayan sporcular malzeme kontrolüne kabul edilmeyecek’’ dedi.

Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası’na Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nden Şükrü Yalman, Eren Akbuğa, Hakan Ertaş, Kader Sefanur Tarhan, Murat Balcı, Ömer Rıza Zararsız, Zeynep Çınar Zararsız, Ahmet Selim Açıkgöz, Ebru Kurt, Ayşe Gül Demez, Bülent Esen, Muhammed Raşit Eyibil, Mehmet Kaygın, Furkan Yasin Çalışkan, Sümeyye Nur Gümrah, Hatice Özçiçek, İsmail Faruk Koçak, İbrahim Ekinci, Bünyamin Can Akkuş, Mehmet Baysal ve Aslınan Öztaş katılacak.