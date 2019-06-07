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Madalya hazırlığı

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, evlilik sonrasında olimpiyat şampiyonluğunda altın madalyayı kazanabilmeye yönelik hazırlıklara başlayacağını söyledi.

Madalya hazırlığı

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, evlilik sonrasında olimpiyat şampiyonluğunda altın madalyayı kazanabilmeye yönelik hazırlıklara başlayacağını söyledi.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Madalya hazırlığı

Rıza Kayaalp, Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlama programına katıldı.  Düğün davetiyesini Yozgat Valisi Kadir Çakır'a veren milli sporcu, programa katılanları nikahına davet etti. Vali Kadir Çakır, Rıza Kayaalp'in hem Yozgat'ın hem de ülkenin gururu olduğunu belirterek, düğüne seve seve katılacağını söyledi.  Rıza Kayaalp'ten hem Dünya Şampiyonası'nda hem de olimpiyatlarda altın madalya beklediklerini dile getiren Çakır, "Şimdiden Allah mesut bahtiyar etsin, inşallah mutlu bir evliliğin olur. Evlilik kendisine şans, uğur getirir. Madalyaları alacağına canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu.  Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, "Olimpiyat altın madalyasını kazandıktan sonra evleneceğim, demiştim. Bir türlü olimpiyat altın madalyası nasip olmadı, ikincilik ve üçüncülük nasip oldu. Bu kez evlenip olimpiyatlara katılmak istiyorum. İnşallah hem kızı hem de 2020'de olimpiyat altın madalyasını alacağız. Allah, inşallah o günleri gösterir, bu sevinci hem Yozgat'ta hem de ülkemizde yaşarız" ifadelerini kullandı. Rıza Kayaalp, Dünya Şampi-yonası'nın kendisi için çok önemli bir turnuva olacağını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası, olimpiyatın vizesi olacak. Dördüncü dünya şampiyonluğunu elde edersem bu da benim için bir rekor olacak. Bu yüzden bu Dünya Şampiyonası'nı çok önemsiyorum. Dördüncü dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmak istiyorum, inşallah nasip olur. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Gücümüzü, kuvvetimizi sonuna kadar ülkem için kullanacağım" dedi.
MAKAMLAR MUTLU EDEMEZ
En büyük hayali ve hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunun altını çizen Rıza Kayaalp, "Olimpiyat madalyasını kazanmak, sonra da bunun mutluluğunu ömür boyu sürmek istiyorum. Yoksa benim için üzücü olacak. Bir ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım. Hiçbir makam ve mevki beni mutlu edemez. Her madalyayı tatmış bir sporcuyum, olimpiyat altın madalyasını alarak koleksiyonumu tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Rıza Kayaalp, 25 Haziran'da Ankara'da, 27 Haziran'da Yozgat'ta gerçekleştirilecek düğün törenleriyle hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirecek.

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