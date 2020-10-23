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Maçta protesto ettiler

ERBAA ilçe stadında Erbaaspor Yozgatspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası İkinci Tur müsabakasına Yozgatspor’un vuruşu ile başladı. Müsabaka hakeminin başlama düdüğünden sonra her iki takım oyuncuları da 30 saniye boyunca topa dokunmadılar. 30 saniye sonra ise maça başladılar. Ziraat Türkiye Kupasında oynanan diğer müsabakalarda olduğu gibi Erbaaspor Yozgatspor arasında oynanan müsabakada da Federasyon protesto edildi. Üst liglerin başlamasına karşılık Amatör Liglerin başlamaması ve bu liglerde mücadele eden futbolcuların boşta kalmaları nedeniyle her iki takım oyuncuları da 30 saniye boyunca topa dokunmayarak federasyonu protesto ettiler.

23 Ekim 2020 Cuma 00:48
Maçta protesto ettiler

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Maç öncesi Protesto EttilerMaçta Protesto Ettiler
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