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Maçlar seyircili oynanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Covit-19 tedbirleri kapsamında liglerin sınırlı sayıda seyirci ile oynanacağını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:24
Maçlar seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyon’undan yapılan açıklamada, ‘’Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir’’ denildi.

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Maçlar Seyircili Oynanacak
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