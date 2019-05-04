Maçlar bugün

Pazar günü oynanması gereken İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin Yozgatspor’un Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası nedeniyle bir gün önceye alındığı öğrenildi. Bugün oynanacak olan müsabakalarda lider Yozgat Sarayspor Bozok stadı dış sahasında saat 14.00 Çandırspor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise Saraykent ilçe stadında Saraykentspor ile saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Haftanın son müsabakasında ise Yozgat SHEÇEKspor ile Bişekspor karşılaşacak.