Maçlar bugün

Pazar günü oynanması gereken İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin Yozgatspor’un Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası nedeniyle bir gün önceye alındığı öğrenildi. Bugün oynanacak olan müsabakalarda lider Yozgat Sarayspor Bozok stadı dış sahasında saat 14.00 Çandırspor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise Saraykent ilçe stadında Saraykentspor ile saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Haftanın son müsabakasında ise Yozgat SHEÇEKspor ile Bişekspor karşılaşacak.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
18 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol