Maçlar Bozok'da

Play-Off grubunda il merkezinde üç takımın bulunması ve Bozok Stadı dış sahasında alt yapı müsabakalarının oynanması nedeniyle ligdeki bir çok müsabaka Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacak.

Play-Off liginin ilk haftasında Yemenoğlu Bozokspor, İl Özel İdarespor arasında oynanan müsabakada kullanılan Bozok Üniversitesi Futbol sahası ligin ilk yarısında 5 müsabakada daha Amatör takımlara hizmet verecek.

Bozok Stadı dış sahasında ise ligin ilk yarısında sadece iki müsabaka oynanacak.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Beştaş, Play-Off müsabakalarının başlaması ile birlikte Bozok Üniversitesi Futbol Sahasının takımlara hizmet verdiğini söyledi. Ligin ilk yarısında 5 haftanın bulunduğunu bu 5 haftalık sürede il merkezinde oynanacak olan müsabakaların Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacağını ifade eden Bektaş, ‘’Bunun sebebi ise öncelikle Yozgatspor’un içeride oynadığı haftalarda Bozok stadına maç koymuyoruz. Ayrıca alt yapı müsabakalarımız devam ediyor. Bu noktada da bir yoğunluk var bu nedenle müsabakalarımızın büyük çoğunluğunu Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynayacağız. Bozok Üniversitesine bize verdiği bu destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum’’ dedi