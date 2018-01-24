Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119648
ALTIN
162.848
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3153
EURO
4.6277

Maçlar Bozok'da

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarının çoğu Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacak.

Maçlar Bozok'da

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarının çoğu Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacak.

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
24 Okunma
Maçlar Bozok'da

Play-Off grubunda il merkezinde üç takımın bulunması ve Bozok Stadı dış sahasında alt yapı müsabakalarının oynanması nedeniyle ligdeki bir çok müsabaka Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacak.

Play-Off liginin ilk haftasında Yemenoğlu Bozokspor, İl Özel İdarespor arasında oynanan müsabakada kullanılan Bozok Üniversitesi Futbol sahası ligin ilk yarısında 5 müsabakada daha Amatör takımlara hizmet verecek.

Bozok Stadı dış sahasında ise ligin ilk yarısında sadece iki müsabaka oynanacak.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Beştaş, Play-Off müsabakalarının başlaması ile birlikte Bozok Üniversitesi Futbol Sahasının takımlara hizmet verdiğini söyledi. Ligin ilk yarısında 5 haftanın bulunduğunu bu 5 haftalık sürede il merkezinde oynanacak olan müsabakaların Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanacağını ifade eden Bektaş, ‘’Bunun sebebi ise öncelikle Yozgatspor’un içeride oynadığı haftalarda Bozok stadına maç koymuyoruz. Ayrıca alt yapı müsabakalarımız devam ediyor. Bu noktada da bir yoğunluk var bu nedenle müsabakalarımızın büyük çoğunluğunu Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynayacağız. Bozok Üniversitesine bize verdiği bu destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum’’ dedi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sarıkaya rakibini kutladı
Sarıkaya rakibini kutladı
MANEVİ DESTEK ŞART!
MANEVİ DESTEK ŞART!
Saha Komiserlerine yeni isim
Saha Komiserlerine yeni isim
Futsal onlardan sorulur
Futsal onlardan sorulur
Bozokspor Yozgat’a döndü
Bozokspor Yozgat’a döndü
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim