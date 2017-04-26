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Maçlar aynı saatte

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Avrupa kupalarına gidecek takımların yanı sıra ligde kalma mücadelesi veren takımları yakından ilgilendiren son hafta maçları Pazar günü saat: 15.00’de oynanacak.

Maçlar aynı saatte
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde son hafta maçları Pazar günü oynanacak. Süper Lig’de mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un kendi sahasında oynayacağı Beykoz Belediyespor maçı Cumartesi gününden, Pazar gününe alındı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat: 15.00’de başlayacak.
Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle düşme potası içerisine giren Yozgat Bozokspor ile Avrupa Kupalarını hedefleyen Beykoz Belediyespor arasındaki müsabakayı İstanbul bölgesinden Hasan Kılıç ve Kaan Çınar yönetecek.  Ankara bölgesinden İdris Demirci’nin gözlemci olarak görev alacak.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Avrupa kupalarına katılacak takımların yanı sıra ligde kalma mücadelesi veren takımları yakından ilgilendiren son hafta maçlarının aynı gün ve saate alındığını söyledi.
Doğan, daha önce belirlenen fikstür gereği Beykoz Belediyespor ile oynamaları gereken müsabakanın Pazar günü 15.00’de oynanacağını kaydetti. Doğan, “Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanması gereken müsabakamız, Pazar günü salondaki etkinlikler nedeniyle Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Spor Salonu’na alındı” dedi.
Doğan, ligde son hafta oynanacak maçların bir çok takımı yakından ilgilendirdiğinin altını çizerek, federasyon yönetiminin aldığı karar doğrultusunda maçlar aynı gün ve saatte oynanacağını ifade etti.
Doğan ayrıca takımın Beykoz Belediye maçının hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, “Takım, antrenörler nezaretinde Ankara Cebeci Spor Salonu’nda çalışmalarına devam ediyor. Cuma günü Yozgat’a gelecek takım, çalışmalarına burada devam edecek. Amacımız son hafta oynanacak maçı kazanarak ligde kalmak” dedi.

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