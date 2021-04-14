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Maçın hakemi Emre Bulut

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Darıca stadında saat 15.00’da Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı İzmir bölgesinden Emre Bulut yönetecek

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:23
Maçın hakemi Emre Bulut

Bulut’un yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Eren Öksüzler, Manisa bölgesinden ise Serkan Öksüz yapacak. Müsabakada yine Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.  

Anahtar Kelimeler:
Maçın Hakemi Emre Bulut
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