Maçın hakemi Emre Bulut

Bulut’un yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Eren Öksüzler, Manisa bölgesinden ise Serkan Öksüz yapacak. Müsabakada yine Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
14 Nisan 2021 Çarşamba 00:23
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Darıca stadında saat 15.00’da Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı İzmir bölgesinden Emre Bulut yönetecek
Bulut’un yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Eren Öksüzler, Manisa bölgesinden ise Serkan Öksüz yapacak. Müsabakada yine Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.