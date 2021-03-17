Maçı Yunus Emre Çakar yönetecek

Çakır’ın yardımcılığını Aydın bölgesinden Ahmet Oğuz Yılmaz, İzmir Bölgesinden Denizcan Şahin yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aydın bölgesinden Kaan Kara görev yapacak.
17 Mart 2021 Çarşamba 00:39
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Sorgun ilçe stadında Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı müsabakayı Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakır yönetecek.
Çakır’ın yardımcılığını Aydın bölgesinden Ahmet Oğuz Yılmaz, İzmir Bölgesinden Denizcan Şahin yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aydın bölgesinden Kaan Kara görev yapacak.