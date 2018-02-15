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Maçı böyle izlediler

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor da yönetici Fatih Çilibiş, ile Antrenör Mustafa Arslan, İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakayı tel örgüler arasında izlediler.

Maçı böyle izlediler

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor da yönetici Fatih Çilibiş, ile Antrenör Mustafa Arslan, İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakayı tel örgüler arasında izlediler.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Maçı böyle izlediler

Sorgun Belediyespor’un Şefaatlispor ile oynadığı müsabaka sonrasında çıkan olaylar nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Sorgun Belediyespor yöneticisi Fatih Çilibiş ile Antrenör Mustafa Arslan, İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakada takımlarını tel örgüler arkasından yönettiler. Sorgun Belediyespor yöneticileri Fatih Çilibiş ile Antrenörleri Mustafa Arslan’ın hak mahrumiyeti cezalarına itiraz edildiği de öğrenildi.

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