Maçı böyle izlediler

Sorgun Belediyespor’un Şefaatlispor ile oynadığı müsabaka sonrasında çıkan olaylar nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Sorgun Belediyespor yöneticisi Fatih Çilibiş ile Antrenör Mustafa Arslan, İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakada takımlarını tel örgüler arkasından yönettiler. Sorgun Belediyespor yöneticileri Fatih Çilibiş ile Antrenörleri Mustafa Arslan’ın hak mahrumiyeti cezalarına itiraz edildiği de öğrenildi.