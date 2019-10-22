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Maça Türk bayrağı ile çıktılar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Yusuf Kenan Yılmaz Futbol Sezonu B Grubunda Yerköyspor ile Sarayspor arasında oynanan müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları sahaya Türk Bayrağı ile çıktı.

Maça Türk bayrağı ile çıktılar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Yusuf Kenan Yılmaz Futbol Sezonu B Grubunda Yerköyspor ile Sarayspor arasında oynanan müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları sahaya Türk Bayrağı ile çıktı.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Maça Türk bayrağı ile çıktılar

Yerköy ilçe stadında Cumartesi günü oynanan ve Yerköyspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan müsabaka öncesinde iki takımda Türk bayrağı ile birlikte sahaya çıktılar. Asker selamı da veren oyuncular Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimize destek oldular. Yerköyspor ve Sarayspor oyuncuları attıkları goller sonrasında da asker selamı verdiler.

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