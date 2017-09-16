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Maç yarıda kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor ile 6'ıncı Grupta aynı hesabı yapan TM Kırıkkalespor arasında oynanan hazırlık maçı ilk yarının uzatma dakikalarında yarıda kaldı. TM Kırıkkalespor attıkları golün verilmemesine tepki gösterip, sahadan çekildi.

Maç yarıda kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor ile 6'ıncı Grupta aynı hesabı yapan TM Kırıkkalespor arasında oynanan hazırlık maçı ilk yarının uzatma dakikalarında yarıda kaldı. TM Kırıkkalespor attıkları golün verilmemesine tepki gösterip, sahadan çekildi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 15:49
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Maç yarıda kaldı

Kırmızı siyahlı ekibin yöneticileri, TM Kırıkkalespor yöneticilerini ikna etme çabaları sonuç vermedi. Kulüp yöneticileri, maçın ikinci yarısının oynanması talebini TM Kırıkkalespor teknik direktörü Nihat Barnan kabul etmedi. Maçın hakemlerine tepki gösteren TM Kırıkkalespor teknik heyeti, maçta atılan iki gole itiraz etti. Önce Yozgatspor'un attığı golün faul olduğunu ileri süren konuk ekibin teknik heyeti, daha sonra kendilerinin attığı golün yan hakemin uyarısıyla geçersiz sayılmasına olan tepkileri, takımı sahadan çekmeye kadar gitti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grup temsilcisi Yozgatspor ile 6'ıncı Grup temsilcisi arasındaki uzun süredir devam eden kırgınlığında giderilmesi amacıyla oynanması uygun bulunan maç ilk yarının uzatma dakikalarında maçın hakemlerine olan tepki nedeniyle tamamlanamadı. Yozgat Bölgesel Hakemlerinden İlker Demir, Dursuy Zeyrek ve Kerim Toprakseven'in yönettiği maçın 26'ıncı dakikasında Bahri, 31'inci dakikasında Sinan'ın attığı gollerle konuk ekip 2-0 öne geçti. Bu gollere 37'inci dakikada Ali Tayfun karşılık verdi. Ancak, Ali Tayfun'un defans oyuncusuna faul yaptığını ileri süren konuk ekibin teknik heyeti tepki gösterdi. Takımı çekme girişiminden vazgeçirildi. 42'inci dakikada Hakkı Tosun skora eşitliği getiren golü attı. 45'inci dakikada Sinan'ın attığı gole yan hakem bayrak kaldırdı, gol geçersiz sayıldı. Bunun üzerine konuk ekibin teknik heyeti bu kez takımı sahadan çekerek, tekrar sahaya dönmeyince maç yarım kaldı.

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