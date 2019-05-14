Maç uzayınca kramplar girdi

Doksan dakika boyunca koşan birbirlerine üstünlük kurmak isteyen iki takım oyuncuları gösterdikleri yüksek performans sonrasında doksan dakikalık bölümde eşitliği bozamadılar. Müsabaka uzatma dakikalarına gidince yorgunluk belirtileri başlayan iki takım oyuncularına sık sık saha içerisinde kramplar girmeye başladı. Yerde kalan oyunculara rakip takım oyuncuları sürekli birbirlerine müdahale ederek kramp giren ayakları gergiye alarak birbirlerine destek verdi. Akşehirspor kalecisi Sofu’nun Yozgatspor’un yıldızı Esosa’ya yardımcı olması objektiflerine bu şekilde yansıdı.

