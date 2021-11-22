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Maç tatil edildi

Yozgat Mustafa Bacanlı 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubuna dahil Aydıncık Fençlikspor ile Bişekspor arasında oynanan karşılaşma tamamlanamadı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:48
Maç tatil edildi

Aydıncık ilçesinde oynanan müsabaka konuk ekibin 2-0 öne geçmesiyle yaşanılan gerginlik sonucunda yaşanılan arbede nedeniyle tatil edildi. 70’inci dakikadan itibaren oynanmayan karşılaşma ile ilgili karar, tertip komitesi tarafından tarafların, hakem ve gözlemcinin raporlarını inceledikten sonra verecek. Bu arada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi de bir açıklama yaparak, Aydıncık ilçesinde yaşanılan olaylar kınandı. Açıklamada, Aydıncık Gençlikspor - Bişekspor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme müsabakasında Aydıncık Gençlikspor takımı oyuncusu tarafından müsabakanın hakemi Abdulkadir Özkan'a karşı fiili saldırı ve hakaret eylemi yapıldığı ileri sürüldü. 70. dakikada müsabakanın hakem tarafından tatil edildiği vurgulanarak, ‘’Gelişen olaylar sonucunda fütursuzca yapılmış bu saldırıyı gerçekleştiren oyuncuyu; Yozgat İl Hakem Kurulu, Hakemlerimiz ve TFFHGD Yozgat Şubesi adına şiddetle kınıyoruz. Sahaya ve müsabakaya konsantre olan hakemlerimize yönelik yapılan, insanlık duyguları ile bağdaşmayan ve akıl tutulması yaşayan bu kişilerin yapmış oldukları bu eylemi ve davranışları tanımıyor, yapılan davranışların özürünü kabul etmiyoruz. Hakemimiz Abdulkadir Özkan ve ekibine geçmiş olsun dileklerimizle; her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız’’ denildi.

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