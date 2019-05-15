Maç sonrası şükür namazı

20 yıldır şampiyonluk yaşamayan Yozgatspor taraftarı takımlarının Akşehirspor’u yenerek şampiyonluk turu atmasını büyük bir sevinç ile kutladı. Bolu Atatürk Stadında oynanan müsabaka sonrasında şampiyonluk turu atan takımlarını bağrına basan Yozgatspor taraftarlarından bazıları daha sonra saha ortasında iki rekat şükür namazı kılarak 20 yıl sonra gelen Yozgatspor’un şampiyonluğuna şükrettiler.