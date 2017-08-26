Maç seyircili!

Geçtiğimiz sezon Yeni Altındağ Belediyespor müsabakası sonrasında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Yozgatspor’un geçen sezondan kalan bu cezasını kupa maçında değil lig maçında çekeceği belirtildi.

Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezalarının kupa maçında geçerli olmadığını, lig müsabakasında içerde oynayacakları ilk maçta cezanın uygulamaya konacağını söyledi. Kendi sahalarında oynayacakları ilk ciddi müsabakanın hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini hatırlatan Akgün, ‘’Takımımız kendi tesislerimizde çalışıyorlar. Kendi sahamızda oynayacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bunun içinde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Ziraat Türkiye Kupasında Çarşamba günü oynanacak olan Çorum Belediyespor müsabakasına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.

ÇORUM MAÇI BİLETLİ

Asbaşkan Akgün, Çarşamba günü oynayacakları Çorum Belediyespor müsabakasının biletli olduğunu ve bilet fiyatlarını 5 liradan satışa sunulacağını dile getirdi. Bu gün itibariyle biletlerin eski askerlik şubesi önünde satışa sunulacağını anlatan Akgün, ‘’Bu sezen Yozgatspor’a destek kampanyası kapsamında bütün müsabakalarımıza girişler biletli olacak. Bileti olmayanlar stada giremeyecek. 2017/2018 futbol sezonu boyunca Yozgatspor 1959 Futbol Kulübümüzün iç saha maçları birçok BAL kulübünün uyguladığı gibi kulübümüze maddi gelir sağlamak amacıyla ücretli olmuştur. Sezon boyu giriş ücreti 5 TL olarak belirlenmiştir. 30 Ağustos Çarşamba günü Çorum Belediyespor ile Bozok Stadyumu'nda oynayacağımız Türkiye Kupası 2.Tur maç giriş biletlerini maç günü stad kapısında bulunan gişelerden temin edilebilir’’ diye konuştu.