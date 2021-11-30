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Maç öncesi moral

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Ankara DSİspor ile oynadığı müsabaka öncesinde Yozgatspor taraftarı takıma moral verdi.

30 Kasım 2021 Salı 00:12
Maç öncesi moral

Kırmızı siyahlı ekibin Çamlık Otel’de Cumartesi günü gerçekleştirilen moral yemeği öncesinde Çamlık otel önünde takımı karşılayan Yozgatspor taraf    tarı Ankara DSİspor ile oynanan müsabaka öncesinde futbolculara moral verdi. Yaktıkları meşaleler ile Yozgatspor, Şampiyon tezahüratları ile takımı karşılayan Yozgatspor taraftarı Ankara TKİspor maçında galibiyet beklediklerini dile getirdiler. 
TAKIMINA SAHİP ÇIK
Öte Yandan Yozgatspor Cadde taraftarlar derneği yaptıkları açıklamada tüm Yozgatlıları takımlarına sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu. Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Üstüntaş, şimdi birlik zamanı olduğunu tüm Yozgat halkını, Belediyeyi, siyasileri, iş adamlarını şehrin takımı olan Yozgatspor’a sahip çıkmaya davet ettiklerini söyledi. Birbirine inanan, güvenen, özveriyle mücadele eden ve 90 dakika boyunca istekli oynayan bir kadronun sahada olmasının kendilerini sevindirdiğine dikkat çeken Üstüntaş, ‘’Bizim tek amacımız Yozgatspor. Polat hocamızın tecrübesiyle futbolcularımızın hırsıyla, taraftarların destekleriyle, başarılı sonuçlar alınacağından şüphemiz yok. Polat hocamızın bilgi ve tecrübesiyle inşallah bu sezon güzel sonuçlar alacağız. Yeter ki inanalım kenetlenelim. Biz takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz’’ dedi.
 

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