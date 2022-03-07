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Maç öncesi moral

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Türk Telekom çalışanları ve Haber-İş Sendikasından destek geldi.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:36
Maç öncesi moral

Kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarların öncülüğünde başlatılan destek kampanyasın katkı sağlayan Türk Telekom Çalışanları ve Haber-iş Sendikası Baştemsilciliği Yozgatspor hesabına aralarında topladıkları 666 lirayı yatırırken, Ankara’da oynanan TKİspor müsabakası öncesinde de kulüp binasında futbolcular ile bir araya gelerek moral desteğinde bulundular. Kırmızı siyahlı ekibe tatlı ikramında bulunan Türk Telekom Çalışanları ve Haber-iş Sendikası Baştemsilciliği dün oynanan Ankara TKİspor müsabakası öncesin kırmız siyahlı ekibe başarı dileğinde bulundular.

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