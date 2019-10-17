Maç öncesi dostluk pozu

Pazar günü oynanan Sarayspor, Boğazlıyan Şekerspor müsabakasında iki takım yöneticileri birlikte dosluk pozu verirken, iki takım oyuncuları da birlikte takım pozu vererek bu sezon oynanacak olan müsabakaların Fair-Play çerçevesinde oynanması gerektiğine vurgu yaptılar. Sarayspor, Boğazlıyan Şekerspor ile oynanan müsabaka öncesinde Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ve Sarayspor yöneticisi Suat Selçuk birlikte kamera karşısına geçerek dostluk mesajı verdiler. Daha sonra futbolcular aynı karede yer alarak onlarda dostluk mesajı verdiler. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, göreve geldiği ilk günden bugüne kadar her zaman sezon öncesinde oyuncu ve sporcular ile önce kardeşiz, sonra rakibimiz mesajı vermeye çalıştığını söyledi. Sporun dostluk kardeşlik çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Bektaş, ‘’Allah’ın izniyle bu sezon bütün müsabakalarımız Fair-Play çerçevesinde dosthane bir şekilde gerçekleşecektir. Bunun sinyallerini ilk haftada oynana müsabakalar ile almaya başladık’’ dedi.