Maç öncesi başarı dilediler

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Pazar günü konuk ettiği Amasyaspor müsabakası öncesinde iki takımın yabancı oyuncuları bir araya gelerek birbirlerine başarı dileğinde bulundular. Daha önce Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisarspor formasını da giyen Amasyaspor’un Nijeryalı oyuncusu Gıdeon Adınoy Sani ile Yozgatspor’un sezon başında Hopaspor’dan transfer ettiği genç oyuncu Fidelis İria maç öncesinde bir araya geldiler, birbirlerine sarılan iki başarılı oyuncu bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarı dileğinde bulundular. Müsabaka sonrası Amasyasporlu Gıdeon Adınoy Sani tekrar Yozgatsporlu oyuncuların yanına gelerek aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.