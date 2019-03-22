Maç dış sahada

Oynanacağı yer ve tarihinin tartışma haline geldiği Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Belediyespor arasındaki şampiyonluk müsabakasının yeri Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından belirlendi. Önceki gün İl Spor Güvenlik Kuruluna da taşınan bu önemli maç ile ilgili son kararı Yozgat Valisi Kadir Çakır verdi ve müsabaka Cumartesi günü Bozok stadı dış sahasında saat 13.00’da başlaması kararlaştırıldı.

SARIKAYA MAÇI ERTELENDİ

Öte yandan Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda Cumartesi günü oynanması planlanan Sorgun Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor arasındaki müsabakanın ertelendiği bildirildi. Sarıkaya Belediyespor kulüp yöneticisi ve Antrenörü Cengiz Güçlüer’in babasının vefat etmesi nedeniyle bu müsabakanın ileriki bir tarihe ertelendiği bildirildi.