Lopez, Rıza’nın partneri oluyor

Rıza Kayaalp'in partnerinin Kübalı Mijain Lopez Nunez olduğu açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya ile tarihi bir başarı elde eden güreşçilerin, bu yılın sonunda yapılacak Dünya Şampiyonası için çok umut verdiğini söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok umutlandıklarını kaydeden Aydın, ‘Olimpik sıkletlerde ciddi bir yığılma vardı. Özellikle olimpik sıkletlerde de çok başarılı olduk. Tokyo Olimpiyatları'nın arifesindeyiz. Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar ağır sıklet güreşçileri. Bizim geleneğimizde, yağlı güreş geleneğimizde ağır sıkletten başpehlivan oluyor. Başpehlivanlık unvanı veriliyor. Doğrusu 3'ü de Avrupa'da başpehlivan oldular. Bu da bizim için gurur verici bir durum. 3 sporcumuz da yaptığı başarı ve fizik itibarıyla Türk milletini çok güzel temsil etti. Taha'nın, Rıza'nın ve Yasemin'in zaman zaman yenilmelerinin tek sebebi partner olmaması. Ama biz bu sene olimpiyat senesi olması sebebiyle yani olimpiyatın arifesi olması sebebiyle ciddi bir tedbir aldık. Gürcü asıllı Özbekistan adına güreşen olimpiyat ikincisi David ve Ermenistan adına güreşen dünya 3'üncüsü Levan ve Gürcistanlı bir ağır sıklet getirdik Taha için. Taha 2 ay bunlarla çalıştı. Rıza Kayaalp ise partner sporcu olarak daha önceden Rumen ve Bulgar sporcularla çalıştı, bunlar yetersiz kaldı. Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez ile anlaştık. Rıza'nın rakibi Lopez olimpiyatlara kadar zaman zaman kamplara da gelecek, Rıza ile çalışacak’’ dedi.